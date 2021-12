Ceará anuncia o retorno do volante Richardson como primeiro reforço para 2022

Contratação foi anunciada em coletiva do presidente Robinson de Castro; jogador de 30 anos estava no Kashiwa Reysol, do Japão, e fechou com o Alvinegro por três temporadas

O Ceará anunciou, nesta terça-feira, 14, em coletiva do presidente Robinson de Castro, o retorno do volante Richardson, que jogou no Kashiwa Reysol, do Japão, nas três últimas temporadas.

O jogador de 30 anos defendeu o Alvinegro de 2016 à 2018, e participou das campanhas de acesso do Ceará em 2017 e da permanência na Série A em 2018, até se transferir para o futebol japonês.

Sobre o assunto Seis jogadores terão contrato encerrado com o Ceará no final do mês; veja lista

Rick deixa Ceará e jogará na Europa, confirma presidente do clube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atleta fecha até 2024 e é a primeira contratação do Ceará para 2022. Richardson havia rescindido com o Kashiwa Reysol ao final da temporada 2021 e havia recebido outras propostas do futebol japonês. Segundo apurou o Esportes O POVO, o Alvinegro cobriu essas propostas e selou o negócio na segunda-feira, 13.

Tags