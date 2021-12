Após rebaixamento, Bahia anuncia permanência de Guto Ferreira para 2022

Dias após a confirmação do rebaixamento para a Série B, o Bahia anunciou a permanência do técnico Guto Ferreira para a próxima temporada. O comandante assinou um vínculo até dezembro de 2022.

Em suas redes sociais, o clube publicou uma declaração do treinador.

"Infelizmente, esse ano não teve o final desejado. Trabalhamos, procuramos fazer o melhor, mas infelizmente as coisas não aconteceram do jeito que a gente havia planejado. Não somos profissionais de largar o barco. Aceitamos o convite da direção para seguir firme e forte na condição de poder, como já fizemos em outros momentos com outros clubes e com o próprio Bahia, colocar o clube de volta no lugar de onde não deveria ter saído", disse.

Guto ressaltou também a importância do apoio da torcida neste momento.

"Para isso, mais do que nunca, torcedor, você, associado, é fundamental. Vocês fizeram a diferença e permitiram que a gente pudesse sonhar até a última rodada. Em outros momentos, vocês foram o fator decisivo. Agora, nesse momento, onde com certeza haverá uma queda substancial de recursos, e o clube já vem oneroso da pandemia, mais do que nunca você é peça fundamental para estar ao nosso lado em todos os momentos para que a gente possa juntos retomar o nosso lugar no topo do futebol brasileiro", completou.

Guto Ferreira comandou o Bahia em 2016, quando conseguiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Neste ano, foi contratado em outubro para evitar o rebaixamento. Em 15 partidas, obteve um aproveitamento de 44,4%, insuficiente para escapar da degola.

