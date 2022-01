Náutico anuncia a contratação do atacante Leandro Carvalho, do Ceará

Jogador possui vínculo com o Alvinegro de Porangabuçu até o final de 2023 e chega ao Timbu com contrato de empréstimo até o final da Série B de 2022

O Náutico anunciou, na tarde desta quinta-feira, 13, a contratação do atacante Leandro Carvalho. O jogador, que possui vínculo com o Ceará até o final de 2023, chega ao Timbu com contrato de empréstimo até o final da Série B de 2022.

Antes de ir para o clube pernambucano, Leandro Carvalho defendeu o Al-Qadisiya, time da segunda divisão da Arábia Saudita. Ele participou de 15 partidas com a equipe árabe e deu três assistências, mas voltou ao Brasil em dezembro de 2021 após rescindir contrato. O atleta possuía vínculo com o grupo até maio de 2022.

Ele treina com o elenco alvirrubro desde a última segunda-feira, 10. De acordo com o Globo Esporte PE, o atacante tem realizado treinamentos focado em melhorar sua condição física. O Náutico deve pagar 100% do salário do jogador até o final do contrato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags