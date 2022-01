Fortaleza empresta atacante Gustavo Coutinho ao Botafogo-PB

Neste sábado, 1º, o Fortaleza informou o empréstimo do atacante Gustavo Coutinho ao Botafogo-PB até abril deste ano. O centroavante de 22 anos, que estava no Operário-PR, tem vínculo com o clube do Pici até o final de 2024 e será cedido ao time paraibano para ganhar maior rodagem.

No Tricolor desde 2018, na categoria sub-20, Coutinho se destacou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano passado e terminou com a vice-artilharia, com oito gols marcados. O desempenho chamou a atenção do Operário-PR para sequência da disputa da Série B. Foram nove jogos disputados.

Sobre o assunto Fortaleza encara concorrência e negocia empréstimo de Nathan, do Atlético-MG

Renova ou não? Sem contrato, Marcelo Boeck segue em pauta no Fortaleza para 2022

Fortaleza tem a expectativa de arrecadar R$ 10 milhões com vendas de atletas em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De volta do Paraná, o atacante não está nos planos do Leão para a nova temporada e será emprestado ao Botafogo-PB para a disputa do Campeonato Paraibano e da Copa do Nordeste. "O Fortaleza agradece o empenho, a dedicação e todos os serviços prestados pelo atleta, e deseja sucesso em seu mais novo desafio", disse o clube em comunicado.

Além de Coutinho, o Fortaleza já cedeu também o volante Pablo ao Vitória-PB e o zagueiro João Paulo ao Náutico, ambos até o fim de 2022.

Tags