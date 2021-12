Vargas não deve renovar com Fortaleza e negocia ida para o Botafogo, diz portal

O atleta de 25 anos encerra o vínculo contratual com o Tricolor do Pici no fim de 2021. Jogador deve assinar contrato com o Botafogo por três temporadas

O Botafogo está em negociação para contratar o meio-campista do Fortaleza, Matheus Vargas. A expectativa é de que o jogador não renove com o Leão e acerte com o time carioca por três temporadas, segundo informações do Lance. O atleta de 25 anos encerra o vínculo contratual com o Tricolor do Pici no fim de 2021.

A contratação não tem relação com a provável venda de Marcelo Benevenuto para o Leão, cuja negociação está avançada. Matheus Vargas já foi comandado por Enderson Moreira, atual técnico do Botafogo, na passagem do técnico pelo Fortaleza. A contratação do meia tem o aval do comandante do Estrela Solitária.

O meia de armação pode permanecer em sua posição de origem ou recuado como volante, setor que chegou a atuar com Juan Pablo Vojvoda durante a temporada no Fortaleza. Em 2021, ele participou de 53 jogos, fez um gol e deu três assistências com a camisa do clube cearense.

Matheus já jogou pelo Osasco Audax, Oeste, Keryka-GRE, pela Ponte Preta, pelo Atlético-GO e Fortaleza.



