Rick deixa Ceará e jogará na Europa, confirma presidente do clube

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 14, Robinson de Castro anunciou a saída do atacante Rick. O jogador está sendo negociado com um clube europeu. O dirigente não informou qual time ou país será o destino do atleta.



"Ceará tem sido um dos grandes vendedores no mercado internacional. Não é uma grande venda, mas é uma boa venda. Vamos vender o Rick, estamos em tratativas finais. Isso muda a vida do atleta também, veio da base e vai jogar na Europa", disse o mandatário.



Tags