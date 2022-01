Diretor executivo do Botafogo confirma permanência de Enderson Moreira

O Botafogo se reapresenta nesta segunda-feira para o início da pré-temporada e os alvinegros mantêm o foco em crescer após o acesso. O diretor executivo, Eduardo Freeland, tratou de acabar com as apreensões dos torcedores e confirmou a permanência do técnico Enderson Moreira.

“Enderson está confirmado sim, continuamos com ele. Entregou resultado muito expressivo e é um ser humano completamente engajado com o projeto do Durcesio Mello, tem várias conexões importantes e sinergia”, disse, em entrevista à Rádio Tupi.

“Ele entendeu dessa forma, mesmo ciente dos grandes desafios. Quando viemos para o clube sabíamos que seria assim. O primeiro degrau conseguimos subir, agora é enfrentar os próximos”, acrescentou.

Freeland falou sobre todas as dificuldades que o Botafogo teve na temporada passada. “A gente tinha uma missão muito clara no início da temporada. Chegamos em uma temporada colada na outra, tivemos que fazer diagnóstico rápido, entender as demandas principais, atuar no mercado e internamente. Tivemos muitos desafios, mudança de quase 60% do elenco, redução drástica da folha salarial. O resultado foi não só o acesso, como também ter sido campeão da Série B tida como mais difícil de todos os tempos”, declarou o diretor executivo.

O Botafogo tem encontrado dificuldade na aquisição de reforços. No entanto, os alvinegros estão confiantes na formação de um bom elenco, principalmente com a assinatura da SAF.

