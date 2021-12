Alvo do Fortaleza, Gilberto prioriza transferência para o exterior, explica dirigente

Gerente de Futebol do Tricolor do Pici, Sérgio Papelin admitiu o interesse no jogador, mas explicou que o atleta não está abrindo negociações para permanecer no Brasil

O atacante Gilberto, alvo do Fortaleza e de outros clubes brasileiros no mercado da bola, prioriza a transferência para o futebol do exterior. Gerente de Futebol do Tricolor do Pici, Sérgio Papelin admitiu o interesse no jogador, mas explicou que o atleta não está abrindo negociações para permanecer no Brasil.

"O Gilberto interessa a qualquer clube, um goleador, jogador que tem força. Mas a prioridade dele e do empresário é sair para o exterior. O empresário dele é meu amigo, inclusive, e não abriu nem a possibilidade de proposta porque a prioridade do jogador é de sair do Brasil", comentou Papelin em entrevista ao Esportes O POVO.

O centroavante, que marcou 26 gols pelo Bahia em 2021, encerrou contrato com o Esquadrão após o fim do Brasileirão e está livre no mercado da bola. Além do Fortaleza, clubes como Santos, Corinthians, São Paulo e Fluminense procuraram o staff do atacante, mas ouviu sobre o desejo do atleta de transferir para o exterior. O jogador recebeu sondagens do Japão, Arábia Saudita e Estados Unidos.

Desde 2018 na equipe baiana, Gilberto disputou 189 partidas, marcou 83 gols e deu 14 assistências. Em 2021, o Bahia acabou rebaixado para a Série B, dificultando a manutenção do atleta no Esquadrão.

