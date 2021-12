Empresário revela interesse do São Paulo em David, do Fortaleza

O atacante possui contrato com o Tricolor do Pici até o fim de 2022

Após contratar o lateral-direito Rafinha, o São Paulo busca reforços para o ataque. O empresário André Cury, em entrevista ao Canal do Nicola, revelou que o clube paulista está de olho em David, de 26 anos, do Fortaleza, e comentou sobre as possibilidades de contratação.

“Chances no futebol têm para tudo. Obviamente, o David foi para o Fortaleza a pedido do Rogério, ele tem bagagem para alçar outro patamar de clube, até ir para fora. Essa campanha já mostra tudo, quando está em campo ou não, é 100% profissional”, disse.

Vindo do Cruzeiro, o atleta trabalhou com o técnico Rogério Ceni em 2020. Contudo, o Tricolor não deve ter vida fácil para trazer o atleta. André Cury informou que David já possui propostas de clubes do Brasil e do exterior.

“Muitas (propostas). Do Brasil e do exterior. Todas podem acontecer, vamos com muito cuidado, até pela parceria com o Fortaleza. A gente está conversando e vendo a melhor situação, penso também no jogador. Ele tem 26 anos, vai completar 27 e eu preciso de um contrato mais longo, uma forma econômica melhor”, comentou.

O atacante possui contrato com o Leão do Pici até o fim de 2022. Nesta temporada, David atuou em 56 partidas e anotou 13 gols.

