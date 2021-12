Cuiabá não renova contrato de Jorginho e técnico fica livre no mercado

O treinador de 57 anos comandou o Dourado em 32 jogos da Série A e terminou a competição na 15ª colocação, com 44% de aproveitamento geral

O Cuiabá anunciou nesta quinta-feira, 16, que não irá renovar o contrato do treinador Jorginho, que comandou a equipe em 32 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, obtendo 10 vitórias, 13 empates e nove derrotas, totalizando 44% de aproveitamento.

"O Cuiabá EC informa que não renovará o contrato do treinador Jorginho para a temporada 2022. O Cuiabá agradece pelos serviços de Jorginho no Campeonato Brasileiro deste ano e deseja sucesso no decorrer de sua carreira", publicou o clube através das redes sociais.

Jorginho alcançou o objetivo primário traçado pela diretoria do Dourado de manter a equipe na elite do futebol brasileiro e também de assegurar a classificação para a Copa Sul-Americana. Os mato-grossenses, agora, buscam outro nome para assumir o time.