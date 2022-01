Edson Cariús assina contrato definitivo com o Ferroviário até o final do Estadual

Centroavante de 33 anos aproveita encerramento do vínculo com o Fortaleza e garante permanência no Tubarão, com cláusula de renovação automática até o final da temporada

Após o encerramento do vínculo com o Fortaleza, o atacante Edson Cariús assegurou a permanência no Ferroviário para 2022. O cearense de 33 anos assinou contrato definitivo com o Tubarão da Barra até o final do Campeonato Cearense, com cláusula de renovação automática para o restante da temporada.

O centroavante se destacou na equipe coral em 2018 e 2019: no primeiro ano, conquistou os títulos da Série D e da Taça Fares Lopes e foi artilheiro das duas competições, com 11 gols no certame nacional e cinco tentos na disputa estadual; no ano seguinte, foi o principal goleador do Cearense, com dez bolas nas redes.

O desempenho despertou o interesse do Fortaleza, que o contratou e emprestou ao CRB-AL. Pelo Leão do Pici, disputou 16 partidas e anotou quatro gols. Sem espaço, foi cedido para Remo-PA, Al-Jabalain, da Arábia Saudita, e, por último, para o próprio Ferroviário. O vínculo com o Tricolor expirou no último mês de dezembro.

Agora vinculado diretamente ao Tubarão, Cariús já vinha participando normalmente da pré-temporada, sob comando do técnico Anderson Batatais, e estará à disposição para a estreia diante do Iguatu, no próximo domingo, 9, às 16 horas, no estádio Morenão, pelo Estadual.

