Bahia anuncia contratação do lateral-esquerdo Djalma Silva

O Bahia anunciou, nesta terça-feira, 21, a contratação de Djalma Silva. O lateral-esquerdo, que defendia o Operário-PR, assinou com o novo clube até o fim de 2022.

Além do reforço, o Tricolor de Aço ainda conta com Matheus Bahia, Mayk e Luiz Henrique para a posição - este último foi anunciado no sábado. Juninho Capixaba, por sua vez, estava emprestado pelo Grêmio e não seguirá na equipe de Salvador na próxima temporada.

Nascido no Recife, Djalma se destacou pelo Operário de Ponta Grossa em 2021. No total, ele disputou 42 jogos, anotando quatro gols e cinco assistências. O clube paranaense terminou a Série B na 12ª posição, com 48 pontos, e será adversário do Bahia na segunda divisão de 2022.

