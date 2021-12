Barcelona anuncia a contratação do atacante Ferrán Torres

O jovem de 21 anos assinou contrato até 2027 com o clube catalão e será apresentado no dia 3 de janeiro, no estádio Camp Nou; o jogador estava no Manchester City

O Barcelona anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Ferran Torres, do Manchester City, que assinou contrato até 2027. O jogador será apresentado no dia 3 de janeiro, no estádio Camp Nou.

O espanhol está na cidade de Barcelona desde o último domingo, quando chegou para a realização de exames médicos.

Com passagens pelas categorias inferiores da seleção espanhola, Ferran Torres chegou ao City em agosto de 2020, comprado do Valencia por 23 milhões de euros (R$ 149 milhões atualmente). No total, o jovem acumula 43 partidas, anotando 16 gols e quatro assistências.

O jogador havia tido poucos minutos nesta temporada sob o comando de Pep Guardiola. Com o aval do técnico Xavi Hernández, os culés o viram como uma boa opção para o ataque após a aposentadoria precoce de Sergio Aguero.

O valor de compra não foi divulgado, entretanto, de acordo com a imprensa inglesa, a quantia gira em torno de 45 milhões de euros (cerca de R$ 290 milhões) além de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) em variáveis.

