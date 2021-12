Bayer Leverkusen tem interesse em contratar Welington, do São Paulo

Precisando equilibrar as finanças para 2022, o São Paulo pode negociar uma de suas principais revelações. Segundo informação do portal “Goal”, o Bayer Leverkusen, da Alemanha, tornou oficial seu interesse no lateral esquerdo Welington.

Com contrato renovado neste ano, Welington tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2024, mas o clube pode negociá-lo para ter maior saúde financeira. De acordo com o portal, as conversas entre o Bayer Leverkusen e Welington podem ir mais a fundo nos próximos dias, podendo deixar o São Paulo na janela de transferências do inverno europeu.

Com apenas 20 anos, o atleta mostrou capacidade de agregar tanto na defesa quanto no ataque. Considerado um dos jogadores mais promissores do time do Morumbi, Welington soma passagens pela Seleção Brasileira de base.

Ao longo da temporada de 2021, o camisa 34 jogou em 31 ocasiões, balançando as redes uma vez.

