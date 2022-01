Ferroviário anuncia contratação de volante Robson Alemão

O Ferroviário anunciou a contratação do volante Robson Alemão nesta última quarta-feira, 12, através do site oficial do clube. O atleta de 27 anos já foi apresentado e treina junto ao grupo comandado pelo treinador Anderson Batatais para a disputa do Campeonato Cearense.

Com experiências no futebol local, Robson Alemão já teve passagens por Icasa e Guarany de Sobral. Em dezembro, chegou a ser anunciado pelo Iguatu para a disputa do Campeonato Cearense de 2022, mas não atuou em nenhuma partida pelo clube.

