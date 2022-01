Fortaleza encaminha contratação do lateral-esquerdo Natanael, ex-Atlético-GO

Jogador de 31 anos defendeu o Dragão nas últimas duas temporadas e será o quinto reforço do Leão do Pici para 2022. Lateral disputará posição com Lucas Crispim na ala

O Fortaleza está próximo de anunciar a quinta contratação para a temporada 2022: o clube do Pici encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Natanael, de 31 anos, que defendeu o Atlético-GO no ano passado. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Charles Gaspar e confirmada pelo Esportes O POVO.

O defensor surgiu no Cuiabá-MT em 2011 e ainda defendeu o Athletico-PR antes de rumar para a Bulgária, onde defendeu o Ludogorets por quatro temporadas. Na volta ao Brasil, Natanael firmou vínculo com o Internacional-RS.

Sem espaço no Colorado, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Atlético-GO nos dois últimos anos. Na primeira temporada, disputou 24 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Já em 2021, o atleta esteve em campo 32 vezes e deu cinco passes diretos para tentos. Em outubro, no entanto, foi dispensado pelo Dragão por problemas internos.

Com característica ofensiva, Natanael chega ao Tricolor para disputar posição com Lucas Crispim na ala esquerda. O elenco ainda conta com Bruno Melo para a posição, que teve carência detectada na última temporada durante a lesão do camisa 10, na reta final da Série A.

Até o momento, o Leão já anunciou quatro jogadores para 2022: o goleiro Fernando Miguel e os zagueiros Anthony Landázuri, Brayan Ceballos e Wagner Leonardo. O clube ainda busca ao menos um volante, um meia e dois atacantes no mercado da bola.

