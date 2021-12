Fortaleza tem negociação avançada com atacante argentino Lucero, do Vélez Sarsfield

A contratação do centroavante mira preencher e qualificar o elenco com um camisa 9 para 2022. Lucero foi um dos destaques do Vélez em 2021

O atacante Juan Martín Lucero, do Vélez Sarsfield-ARG, é alvo do Fortaleza no mercado da bola. O argentino de 30 anos tem negociação avançada com o Tricolor do Pici, conforme apurou o Esportes O POVO.

A contratação do centroavante mira preencher e qualificar o elenco com um camisa 9 para 2022. Lucero foi um dos destaques do Vélez em 2021. O atacante disputou 45 partidas, marcou 15 gols e deu sete assistências.

O camisa 19 do Vélez encerrou a primeira divisão do Campeonato Argentino como o artilheiro da equipe com nove gols em 25 jogos. Na Libertadores, ele balançou as redes duas vezes em sete partidas. Já na Copa da Liga Argentina, o centroavante estufou as redes quatro vezes em 11 duelos.

Até o momento, o Leão já anunciou oficialmente quatro reforços para a temporada de 2022, todos para o setor defensivo. São eles: o goleiro Fernando Miguel e os zagueiros Landázuri, Ceballos e Wagner Leonardo. O clube foca agora em contratações do meio pra frente.

Com informações do jornalista Afonso Ribeiro

