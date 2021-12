Bahia anuncia a contratação do lateral Jonathan, campeão com o Botafogo

O Bahia anunciou mais um reforço para a próxima temporada. Nesta terça-feira, 28, o clube anunciou a chegada do lateral direito Jonathan até o fim de 2022. Na próxima temporada, o Bahia terá de lutar para voltar à elite do futebol.

No currículo, o jogador de 29 anos tem quatro acessos à Série A. Em 2021, participou da campanha da conquista da Série B do Botafogo, atuando em 17 jogos. Antes, subiu com a Ponte Preta em 2014 e com o Atlético-GO, por duas vezes, em 2016 e 2019.

Natural de Brasília, Jonathan defendeu o Coritiba no Campeonato Brasileiro do ano passado e soma passagens na Portuguesa, no Água Santa-SP e no Brasiliense.

Neste fim de temporada, o clube já anunciou mais três reforços: o volante Rezende e os laterais esquerdo Djalma e Luiz Henrique.