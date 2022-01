Ceará encaminha contratação de Silvio Romero, do Independiente, diz jornalista

O jornalista Sérgio Ponte falou, ao programa Trem Bala, da TV Ceará, que a negociação entre o Ceará e o atacante argentino Silvio Romero está fechada. Segundo Sérgio, o Ceará desembolsará R$ 2,5 milhões para fechar um contrato de dois anos com o centroavante.

"Tudo certo, não é especulação. Ceará investirá R$ 2,5 milhões para tê-lo por dois anos. Vem ganhando R$ 400 mil reais por mês, com algumas cláusulas de produtividade, e pode chegar a faturar mais de R$ 500 mil. Se o Ceará avançar para a outra fase da Sul-Americana, ele ganha uma 'bufunfa' a mais. Se o Ceará se classificar para a Libertadores ou se for o artilheiro do time, vai ter dinheiro a mais. Todas as etapas preenchidas pelo argentino o farão o maior salário do Ceará".

O ataque tem sido um dos principais problemas do Alvinegro nas últimas temporadas, e se tornou o foco da equipe nessa intertemporada. Com as negativas de Gilberto e Pablo, o argentino de 33 anos passou a ser o principal alvo do Ceará para o setor.

Silvio Romero é o principal destaque do Independiente. No clube desde de 2017, o atacante anotou 50 gols em 128 partidas disputadas. Em 2021, foram 22 tentos marcados e 22 assistências cedidas em 55 jogos. O argentino tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.

