Rossi se despede do Bahia em publicação nas redes sociais

O atacante Rossi usou suas redes sociais nesta terça-feira para se despedir do Bahia. O jogador não entrou em detalhes quanto ao sua saída, nem deu pistas sobre seu futuro.

O atleta teve seu vínculo renovado até o final de 2022 após atingir metas estabelecidas em contrato, entretanto, dias depois, anunciou que não fará parte do elenco na próxima temporada.

"Hoje venho me despedir do clube que me abraçou e desta torcida que apoiou a cada minuto que estive em campo. Tenho muito orgulho de ter vestido uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, não farei parte do elenco de 2022. Sempre que estive em campo procurei deixar o meu melhor", escreveu.

Contratado pelo clube em 2020, Rossi não demorou a se firmar na equipe baiana, marcando 13 gols em 95 jogos.

O Bahia tem promovido uma reformulação no plantel que disputará a Série B no próximo ano. Por conta da diminuição do orçamento, o time não poderá arcar com os custos de alguns titulares, como o atacante Gilberto, o zagueiro Germán Conti e o lateral Nino Paraíba, que também se despediu da equipe em suas redes sociais.

