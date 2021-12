Náutico acerta contratação por empréstimo do zagueiro João Paulo, do Fortaleza

Na manhã desta sexta-feira, 31, o Náutico-PE anunciou a contratação do zagueiro João Paulo. O jogador de 24 anos foi emprestado pelo Fortaleza ao time pernambucano até o final da temporada de 2022. O defensor possui contrato com o Leão até o fim de 2023.

Formado nas categorias de base da Ponte Preta-SP, tem passagens por Grêmio Anápolis, Boavista-POR, Paulista, São José-RS e Fortaleza. O defensor foi capitão da equipe cearense no último Brasileirão de Aspirantes. O Tricolor do Pici teve a defesa menos vazada da competição com seis gols sofridos em 16 jogos.

"Meus objetivos no Náutico são, primeiro, cumprir os objetivos do clube e consequentemente cumprir o meu individual para a temporada. Espero que 2022 seja muito bom para ambas as partes", comentou o atleta.

O zagueiro é o quinto reforço do Náutico para 2022. Antes de João Paulo, o Timbu já havia anunciado o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Welington, o meia Eduardo Teixeira e o meia-atacante Ewandro.

A equipe comandada por Hélio dos Anjos inicia a pré-temporada na próxima segunda-feira, 3, no CT Wilson Campos. O primeiro compromisso do Náutico em 2022 é diante do Íbis pelo campeonato pernambucano no dia 22 de janeiro, no Estádio dos Aflitos.