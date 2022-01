Fortaleza contrata atacante Silvio Romero, ex-Independiente

O Fortaleza surpreendeu e contratou o atacante argentino Silvio Romero, de 33 anos. O centroavante, que atuou nas últimas quatro temporadas pelo Independiente-ARG, usará a camisa 18 no Tricolor do Pici e chega como uma das principais contratações para 2022, ano em que o clube disputará a Copa Libertadores.

O Ceará chegou a fazer proposta pelo centroavante nas últimas semanas e o tratava como principal nome para assumir a camisa 9 da equipe. Um possível interesse do Fortaleza em Romero também foi divulgado pela imprensa argentina, mas a cúpula tricolor despistou com o intuito de evitar vazamentos em relação a negociação. A expectativa é de que o jogador se apresente no Pici nos próximos dias para ser integrado ao restante do elenco.

Sobre o assunto Fortaleza anuncia oficialmente renovação de Éderson até o fim de 2022

Técnico do Fortaleza, Vojvoda decide permanecer morando no Pici em 2022

Gol de Pikachu contra o Ypiranga foi eleito o mais bonito da Copa do Brasil 2021

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo Independiente-ARG, o centroavante foi o capitão e principal goleador da equipe na temporada passada. Em 55 jogos, marcou 22 gols e deu quatro assistências. Ao todo, atuando pelo clube argentino, Romero participou de 128 partidas, com 50 tentos e nove passes para gol.

Através das redes sociais, o Fortaleza deu pistas sobre a contratação do centroavante e lançou uma promoção. No vídeo divulgado pelo clube vermelho-azul-e-branco, gravado em uma rua de Fortaleza chamado Silvio Romero, o Tricolor lançou o desafio: o primeiro torcedor que tirar uma foto da placa da rua e enviar para o e-mail: [email protected], irá ganhar uma camisa oficial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fortaleza Esporte Clube (@fortalezaec)