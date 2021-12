Fortaleza anuncia contratação do zagueiro Benevenuto de forma definitiva até 2026

O Tricolor do Pici adquiriu 55% dos direitos do atleta junto ao Botafogo-RJ. O defensor foi um dos destaques da campanha histórica do clube na temporada

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira, 27, a contratação de forma definitiva do zagueiro Marcelo Benevenuto, de 25 anos, até 31 de dezembro de 2026. Na negociação com o Botafogo-RJ, o Tricolor do Pici investiu cerca de R$ 4,5 milhões para adquirir 55% dos direitos do atleta, que foi um dos pilares do sistema defensivo de Vojvoda e destaque da campanha histórica do clube na temporada.

Neste ano, Benevenuto atuou em 50 partidas pelo Tricolor do Pici, sendo 34 na Série A, com quatro gols marcados, tornando-se o maior zagueiro-artilheiro do clube em uma edição da competição.

Sobre o assunto Fortaleza monitora jogadores renomados no exterior e mira internacionalização de marca

Fortaleza tem negociação avançada com atacante argentino Lucero, do Vélez Sarsfield

Vojvoda fala sobre temporada no Fortaleza e exalta futebol brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da façanha, o zagueiro foi peça importante no título do campeonato cearense e nas campanhas da Copa do Brasil e Brasileirão, onde o Leão conquistou a quarta colocação e a classificação inédita para a Copa Libertadores.

"Estamos muito felizes com esse acerto. O Benevenuto, quando chegou aqui, vinha de um ano não tão bom na carreira, mas acreditamos no trabalho e no potencial dele. O atleta se adaptou ao clube muito rápido, ao nosso estilo de jogo e à cidade. E ao longo dessa caminhada, sempre demonstrou o interesse de permanecer aqui por mais tempo. Nunca deixou dúvida quanto a isso. Então, fomos construindo essa possibilidade de permanência dele. Ele demonstrou interesse, fomos conversando com o Botafogo e posso dizer que o nosso sucesso esportivo, como a campanha na Copa do Brasil e a boa colocação para conquistar uma vaga na Copa Libertadores nos deu fôlego financeiro de fazer essa aquisição", afirmou Marcelo Paz, presidente tricolor.



Tags