Navarro acerta com o Palmeiras e comemora: "Muito feliz com a oportunidade"

O jogador assinará contrato de cinco anos com o clube

Rafael Navarro embarcou para São Paulo, nesta terça-feira, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Palmeiras por cinco anos. O atleta, de 21 anos, estava com o seu empresário, Carlos Costa, e os registros no aeroporto foram feitos pelo jornalista Venê Casagrande.

“Estou muito feliz com a oportunidade. Não só eu, mas toda a minha família. Agora é aproveitar, trabalhar e ajudar o Palmeiras da melhor forma possível”, disse o centroavante.

Navarro contou que ainda não teve contato com o técnico Abel Ferreira. O jogador foi um dos maiores destaques da campanha do Botafogo no título da Série B, marcando 15 gols e dando nove assistências em 37 partidas.

Identificado com o clube carioca, Rafael aproveitou também para se despedir do clube e mandar um recado para os torcedores alvinegros. “Eu amo muito eles. Eu amo o Botafogo, é a minha casa. Espero um dia voltar”, declarou.

A presidente Leila Pereira deixou claro que o Palmeiras investirá em jogadores jovens. Navarro tem 21 anos e se encaixa no perfil que o clube busca para a próxima temporada. Até o momento, o Verdão já oficializou a chegada do goleiro Marcelo Lomba e do meio-campista Eduard Atuesta.

