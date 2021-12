Valber Huerta é reprovado nos exames médicos e Palmeiras recua na contratação

Valber Huerta estava acertado com o Palmeiras, mas não será mais reforço do clube. Depois do zagueiro ser reprovado nos exames médicos, o Verdão desistiu momentaneamente de sua contratação.

O defensor de 28 anos viajou ao Brasil para realizar a tradicional bateria de exames, e um problema físico foi apontado nos resultados. Após analisar internamente a situação, o clube palestrino entendeu que Huerta não preencheu todos os requisitos necessários para que a contratação fosse efetivada. Nesses moldes, o negócio não será levado à frente.

Na segunda-feira, a Universidad Católica anunciou um princípio de acordo com o Palmeiras por Huerta. Na nota divulgada pelo clube chileno, foi informado que o zagueiro ainda não tinha assinado contrato com o Verdão, o que só aconteceria após os exames.

Huerta havia impressionado Abel Ferreira após as partidas do time alviverde contra a Católica, pelas oitavas de final da Libertadores deste ano. Com boa saída de bola, o defensor canhoto destacou-se pelos passes e lançamentos.

Desde que Alan Empereur deixou o Palmeiras, após o final da última temporada, Abel identificou a necessidade de contar com outro zagueiro canhoto, já que o único nome com esse perfil no elenco é o jovem Renan.

