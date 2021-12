Cruzeiro garante permanência de atacante Vitor Leque para 2022

Nesta quinta-feira, 16, o Cruzeiro reiterou por meio de suas redes sociais a permanência do atacante Vitor Leque para a próxima temporada. A Raposa não divulgou mais detalhes da situação do jogador.

O atleta chegou ao Cruzeiro no início deste ano, emprestado pelo Atlético-GO até maio de 2022. O contrato, porém, previa opção de compra por parte dos mineiros. O Dragão chegou a pedir pelo retorno do jogador, mas o Cruzeiro garante que já havia desembolsado a primeira parcela para adquiri-lo em definitivo quando os goianos exigiram sua volta.

A equipe mantinha contato com o estafe de Vitor e garantiu que ele se reapresentará com o resto do grupo em janeiro após imbróglio com seu antigo clube. Inicialmente, Vitor Leque integraria o time sub-20, mas com a possibilidade de jogar pelo profissional.

Com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, o atacante subiu para o time principal, tendo atuado por 10 jogos e marcado dois gols.

