Fortaleza anuncia oficialmente renovação de Éderson até o fim de 2022

Destaque da equipe na última temporada, volante emprestado pelo Corinthians renovou o vínculo com o tricolor até o fim de 2022 e se torna a quinta renovação do clube na temporada

O Fortaleza anunciou a renovação de empréstimo do volante Éderson até o fim de 2022. O anúncio foi realizado nas redes sociais do clube nesta quarta-feira, 12. Atleta foi um dos grandes destaques do clube na temporada passada e conquistou o carinho da torcida tricolor.

O volante de 22 anos chegou por empréstimo pelo Corinthians em março de 2022 e foi fundamental nas campanhas do Fortaleza no Brasileirão e na Copa do Brasil. Ao todo, Éderson disputou 58 jogos na temporada, marcando três gols e somando três assistências. Em 34 jogos no Brasileirão, o atleta contribuiu efetivamente tanto na defesa quanto no ataque, realizando 18 passes para finalização e 79 desarmes, sendo o líder nesse quesito no campeonato.

Éderson fez parte do elenco que foi campeão do Campeonato Cearense em 2021 e conquistou a inédita vaga na Copa Libertadores. O jogador é a quinta renovação do Fortaleza para a temporada de 2022. Mais cedo, o Fortaleza renovou por mais um ano o empréstimo de Lucas Lima.

“O Éderson é um jogador que se mostrou muito importante na campanha do Fortaleza, em 2021. Um jogador polivalente que garantiu posição de uma maneira muito segura na volância do Fortaleza. É um jogador moderno, que tem muita força física, combina isso com a visão de jogo, tem um chute muito forte de fora da área e por tudo isso foi uma peça importantíssima no ano. Então, é com muita alegria que viemos anunciar à nossa torcida a permanência do Éderson para 2022, que é um ano tão importante para o Fortaleza.”, declarou Alex Santiago, vice-presidente do clube.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

