Cuiabá anuncia chegada do meia-atacante Valdivia, ex-São Paulo

O Cuiabá anunciou na tarde deste domingo, 2, a chegada do meia-atacante Valdivia, ex-São Paulo e que disputou as últimas duas temporadas no Avaí. O jogador de 27 anos foi revelado pelo Rondonópolis e acumula passagens por Internacional, Atlético-MG, São Paulo Vasco e Avaí.

Sem detalhar os moldes do negócio, o Cuiabá disse apenas que o atleta chega para a próxima temporada. Na última temporada, Valdivia disputou 50 jogos, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. O jogador fez parte da campanha de acesso do Avaí para a Série A.

O Cuiabá anunciou um pacotão de reforços para 2022. Além de Valdivia, o clube contratou Juan Ojeda, Igor Cariús, Cristhian Rivas, Rodriguinho, Marquinhos, André Luis, Alesson e Kelvin Osorio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

Tags