Sem espaço no Santos, Jandrei acerta com o São Paulo por duas temporadas

Com apenas um jogo disputado pelo Peixe, goleiro tem contrato até maio de 2022, mas irá rescindir o vínculo com o Alvinegro Praiano para defender o Tricolor Paulista

O goleiro Jandrei irá rescindir seu contrato com o Santos-SP para defender o rival São Paulo-SP em 2022. O atleta de 28 anos acertou a saída do Peixe e fechou com o Tricolor Paulista por duas temporadas. A confirmação do negócio foi dada pelo empresário do jogador, Carlos Escuro, ao jornal A Tribuna.

O contrato de Jandrei com o Santos tinha validade até 31 de maio de 2022, ao final do Campeonato Paulista. Com João Paulo vivendo grande fase, o arqueiro teve poucas oportunidades e deixará o Peixe tendo disputado apenas um jogo, contra o Sport-PE, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O arqueiro deve ser apresentado pelo São Paulo em janeiro e chega para disputar posição com o atual titular, Tiago Volpi.

O atleta foi revelado no Internacional-RS e soma passagens por Novo Hamburgo-RS, Atlético Tubarão-SC e Chapecoense-SC. Jandrei se transferiu para o Genoa-ITA, em 2018, e defendeu o Athletico-PR, em 2020, antes de ser contratado pelo Santos no início deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags