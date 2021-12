Abel Braga volta a ser o técnico do Fluminense em 2022

Abel Braga será treinador do Fluminense pela quarta vez em 2022. O técnico de 69 anos esteve na segunda-feira, 13, com o presidente Mário Bittencourt para terminar de fechar o acordo. Marcão, que comandou o time nos últimos três Brasileirões, volta ao cargo de auxiliar técnico.

Abelão retornará ao clube no qual iniciou a carreira de atleta em 1971. As primeiras passagens de Abel como técnico do Tricolor foram em 2005, de 2011 a 2013 e de 2016 a 2018. Sob sua liderança, o Fluminense conquistou os Campeonatos Cariocas de 2005 e 2012 e o Campeonato Brasileiro de 2012.

Abel é o segundo treinador com mais jogos na história do clube: 326 partidas, atrás apenas de Zezé Moreira, que conta 497. Seu último trabalho foi no Lugano, da Suíça, entre junho e setembro de 2021. Já no Brasil, foi no Inter, onde quase conquistou o título do Brasileirão em 2020.



