Atlético-MG anuncia contratação do atacante Ademir até o fim de 2024

O Atlético-MG oficializou neste sábado a contratação do atacante Ademir, que estava no América-MG. O atleta, primeiro reforço do Galo para a temporada de 2022, assinou contrato até dezembro de 2024.

Ademir já tinha se despedido do Coelho no meio de dezembro. Três meses antes o presidente do Atlético-MG confirmou a negociação do atleta, em entrevista ao jornalista Kleyton Borges.

O atacante de 26 anos tinha vínculo com o América-MG até o fim de 2021 e chegou ao clube em 2018, após ser destaque pelo Campeonato Mineiro no Patrocinense.

