Fortaleza acerta novo empréstimo de Lucas Lima até o fim de 2022

O Palmeiras acertou um novo empréstimo de Lucas Lima ao Fortaleza e a oficialização deve acontecer em breve. O meia de 31 anos, que defendeu o Leão no segundo semestre da última temporada, será cedido até o final de 2022.

Os clubes já iniciaram as trocas dos documentos para que o empréstimo do jogador seja confirmado. Assim como aconteceu no ano passado, o Verdão pagará parte dos vencimentos do atleta.

O contrato do meia com o clube palestrino é válido até o final de 2022, ou seja, no fim da temporada o atleta não terá vínculo com nenhum clube e poderá assinar de forma definitiva com o Fortaleza.

A primeira passagem de Lucas Lima com a camisa do Tricolor do Pici foi modesta. Ao todo, o meia participou de 17 jogos, todos pela Série A do Campeonato Brasileiro, com um gol e uma assistência.

Mesmo com o Palmeiras bancando parte dos salários do jogador, sua saída é vista como um alívio importante para os cofres do Alviverde, já que Lucas Lima possui um dos vencimentos mais altos do grupo de atletas com contratos vigentes.

