De saída: Cléber, do Ceará, será emprestado a clube dos Emirados Árabes

O centroavante Cléber, do Ceará, tem empréstimo encaminhado para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. As diretorias dos dois clubes já fecharam acordo para a liberação do atleta, que terá vínculo por um ano na nova equipe. A negociação envolve compensação financeira. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Vevê Casagrande, do jornal O Dia, e confirmada pelo Esportes O POVO.

O atacante de 25 anos tem contrato com o Vovô até 2024. Nos Emirados Árabes, Cléber defenderá pela primeira vez um clube do exterior. O centroavante encontrará outros brasileiros no elenco do Al Wasl, como o meia Ramiro e o atacante William Pottker, assim como o próprio treinador Odair Hellmann.

Cléber está no Ceará desde 2020. Ao todo, o atleta disputou 82 jogos e marcou 14 gols pelo Alvinegro. A primeira temporada pelo time do Porangabuçu foi marcante para o atacante. Ele marcou duas vezes na final da Copa do Nordeste contra o Bahia, no ano passado, quando o Vovô conquistou o bi na competição.

Em 2021, o camisa 89 fez 44 jogos e balançou as redes em seis oportunidades. O atleta foi adquirido pelo Ceará na temporada passada depois de se destacar pelo Barbalha no Campeonato Cearense.

