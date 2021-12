Corinthians anuncia retorno do volante Paulinho

Ídolo da torcida, jogador teve passagem vitoriosa pelo Timão, onde foi campeão do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e do Mundial de clubes; jogador de 33 anos é o primeiro reforço do clube para 2022

O Corinthians anunciou a volta do volante Paulinho na manhã desta quinta-feira, 15. Após fazer suspense por meio de suas redes sociais, o Timão transmitiu no Instagram a chegada de jogador ao Parque São Jorge. Ao som da tradicional sirene, o meio-campista desceu de um caminhão e cumprimentou o presidente Duilio Monteiro Alves.

"Fico muito feliz de poder voltar a atuar com a camisa do Corinthians, o clube que eu amo e que foi o pilar de toda a minha carreira. Agora é voltar a jogar ao lado da Fiel com a certeza de que vamos fazer história juntos de novo”, disse Paulinho, que assinou contrato até dezembro de 2023.

Em sua bem-sucedida primeira passagem pelo Corinthians, o meio-campista marcou 34 gols em 167 partidas. Com a camisa do time alvinegro, Paulinho conquistou o Campeonato Brasileiro (2011), o Paulista (2013), a Libertadores (2012) e o Mundial (2012).

Além da contratação do jogador de 33 anos, o time alvinegro confirmou um acordo de patrocínio com o Grupo Taunsa, marca nacional do setor agro.

O contrato entre Corinthians e o novo patrocinador, responsável por viabilizar a contratação de Paulinho, começa em janeiro de 2022 e vale até dezembro de 2023. O acordo prevê a participação da empresa em conteúdos, propriedades físicas e digitais do clube, além de ativações a serem divulgadas em breve.



“Tenho certeza de que a Fiel vai dar as boas-vindas a essa inovação corintiana personalizada na volta do Paulinho, um ídolo, um jogador que respeita nossa camisa e que é a cara do Corinthians. E esse é só o começo, já que se trata de uma grande parceria, que estará presente em diversas ações e a partir da qual construiremos juntos o futuro do nosso clube”, disse Duilio Monteiro Alves.

