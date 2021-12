Universidad Católica anuncia acordo inicial com Palmeiras por Valber Huerta

O Palmeiras terá um reforço para a zaga. Trata-se de Valber Huerta, que defendia a Universidad Católica. O clube chileno anunciou nesta segunda-feira um princípio de acordo entre o defensor de 28 anos e o Verdão.

"Cruzados chegou a um acordo com o Palmeiras, do Brasil, pela transferência de Valber Huerta, mantendo o direito de receber 20% de uma futura venda do jogador. O zagueiro seis vezes campeão com a Universidad Católica (três campeonatos nacionais e a mesma quantidade de Supercopas) viajará ao Brasil para realizar exames médicos, assinando seu contrato posteriormente", publicou a Católica.

Dessa forma, Huerta está a detalhes de ser oficializado pelo Palmeiras, que aguarda apenas a realização dos exames médicos para concretizar a negociação. O zagueiro já vinha sendo mapeado pelo Verdão desde o início do ano.

Huerta enfrentou o Palmeiras duas vezes em 2021, pelas oitavas de final da Libertadores. Canhoto, destacou-se pela qualidade na saída de jogo, tendo precisão no passe longo e chamando a atenção de Abel Ferreira.

O treinador português ainda não confirmou se permanecerá no Verdão na próxima temporada, mas participou da aprovação de nomes no mercado sul-americano ao longo do ano. O meio-campista Eduard Atuesta, que também interessa o clube palestrino, foi outro referendado por Abel.

Huerta chega para o Palmeiras para ser mais uma opção de zagueiro canhoto, já que o elenco conta apenas com o jovem Renan dentro dessa característica. Gustavo Gómez, Luan e Kuscevic também são alternativas para o miolo da defesa.

