Fluminense encaminha contratação de Willian Bigode, do Palmeiras

O atacante Willian Bigode, que jogava pelo Palmeiras na última temporada, foi disputado pelo Santos e pelo Fluminense e deve fechar contrato com o tricolor quando retornar ao Brasil na próxima semana. O atleta deverá acertar com o time carioca por dois anos, conforme informações do Globo Esporte-RJ.

As discussões sobre os detalhes mais burocráticos acontecerão no Rio de Janeiro, depois de Bigode retornar de férias com a família de Dubai, nos Emirados Árabes, no próximo sábado, 18.

A contratação do atacante já havia sido ventilada no início de 2021, mas o atleta decidiu por renovar com o Palmeiras na época. Mesmo assim, ele não teve a participação desejada durante a temporada: jogou 35 vezes e marcou 10 gols. Também não foi escalado para disputar a final da Libertadores. Por isso, será liberado do contrato com o Verdão, que se estenderia por mais um ano.

O atacante será a terceira contratação do Fluminense, além do volante Felipe Melo e o lateral-esquerdo Pineida, do Barcelona de Guayaquil, no Equador.



