Chapecoense anuncia contratação do técnico Felipe Conceição, ex-Cruzeiro e Remo

Após péssima campanha no Brasileirão de 2021, a Chapecoense busca reorganizar seu elenco para o próximo ano. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação do técnico Felipe Conceição para a temporada de 2022.

Na última Série B, o treinador comandou Cruzeiro e Remo. Conceição não teve bom desempenho na Raposa e foi demitido após ser eliminado para o Juazeirense na Copa do Brasil. O técnico também não foi bem no Leão Azul e deixou o clube na reta final do campeonato. Ao término da Série B, o Remo ficou em 17º lugar e foi rebaixado.

Agora, Felipe Conceição tem a tarefa de melhorar o desempenho da Chape, que foi campeã da Segundona na temporada de 2020. A equipe estreia no Campeonato Catarinense no dia 23 de janeiro, contra o Barra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags