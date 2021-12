Técnico Cuca decide deixar o comando do Atlético-MG

O contrato de Cuca com o Atlético-MG terminaria apenas no fim de 2022

Como técnico do Atlético-MG, Cuca viveu em 2021 uma das melhores temporadas de sua carreira, mas pretende mudar de ares. De acordo com informação publicada pela Rádio Itatiaia na noite desta segunda-feira, 27, o treinador não continuará no comando do time alvinegro.

Segundo a rádio, Cuca se reuniu com a diretoria do Atlético-MG e com os principais patrocinadores e já comunicou a decisão de deixar o clube. O técnico alegou razões familiares e se comprometeu a não trabalhar para outro time na próxima temporada.

Com um elenco estrelado nas mãos, liderado por Hulk, Cuca brilhou no comando do Atlético-MG em 2021. Depois de conquistar o Campeonato Mineiro, o time alvinegro quebrou um jejum de 50 anos no Brasileiro e ainda sobrou nas finais da Copa do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O contrato de Cuca com o Atlético-MG terminaria apenas no fim de 2022, mas os dirigentes não teriam ficado surpresos com a decisão do técnico, uma vez que ele já tinha falado sobre o assunto a pessoas próximas e também não estaria participando de maneira ativa do planejamento para 2022.

Deixar o comando de um time após temporada bem-sucedida não é novidade para Cuca. Em 2016, por exemplo, ele quebrou jejum de 22 anos ao ganhar o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, mas também decidiu sair ao final da temporada – em 2017, retornou ao clube alviverde para uma passagem apagada.

Aos 58 anos de idade, Cuca decide deixar o Atlético-MG como um dos maiores técnicos da história do clube. Além dos títulos conquistados nesta temporada, ele ganhou ainda a histórica Copa Libertadores de 2013 e as edições de 2012 e 2013 do Campeonato Mineiro.

Tags