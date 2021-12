Grêmio inicia reformulação e define saídas de Rafinha, Cortez e Diego Souza

Com a Série B para disputar na próxima temporada, Tricolor Gaúcho divulga comunicado informando que optou por não renovar contrato com trio de jogadores

O Grêmio informou nesta quarta-feira, 15, que o lateral-direito Rafinha, o lateral-esquerdo Bruno Cortez e o atacante Diego Souza não permanecerão no clube na próxima temporada. Com contratos até o final deste ano, os atletas não terão os vínculos renovados e deixarão a equipe. A decisão foi comunicada em publicação nas redes sociais do Tricolor Gaúcho.

Após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, muito se questionou sobre o planejamento do Imortal para 2022 e a diretoria já começou a trabalhar na reformulação do elenco, realizando a liberação de jogadores. Os futuros de outros atletas ainda são incertos, mas a tendência é que mais jogadores deixem o clube nos próximos dias. Segundo Denis Abrahão, vice-presidente do Tricolor, o atacante Douglas Costa dificilmente permanecerá em 2022.

Informamos que os atletas Cortez, Rafinha e Diego Souza não terão os vínculos renovados com a equipe para a próxima temporada. Agradecemos a contribuição dos três nos desafios do time e desejamos sucesso na sequência de suas carreiras.



Cortez participou da campanha que culminou com a conquista da Libertadores, Diego Souza foi o artilheiro do Imortal nas últimas duas temporadas e Rafinha foi contratado no início deste ano para ser um dos grandes nomes do time na temporada. O lateral-direito não havia confirmado seu futuro, mas chegou a se prontificar a reduzir o salário para permanecer na equipe, dizendo que estava disposto a ajudar. Apesar disso, a diretoria optou pelo alívio na folha salarial e decidiu pela saída dos jogadores.

Tags