Benfica anuncia a saída do técnico Jorge Jesus

O treinador já havia se reunido com a diretoria e colocou seu cargo "à disposição". Por problemas internos e maus resultados, o técnico não quis dar continuidade no trabalho

O Benfica anunciou, nesta segunda-feira, que Jorge Jesus não é mais técnico da equipe. No comunicado divulgado, o clube disse que “chegou em comum acordo” para a rescisão de contrato.

Jesus agora está livre no mercado. O treinador já havia se reunido com a diretoria e colocou seu cargo “à disposição”. Por problemas internos e maus resultados, o técnico não quis dar continuidade no trabalho.

Em um desentendimento na derrota para o Porto por 3 a 0, na Taça de Portugal, Jorge afastou o capitão do Benfica, Pizzi, e impôs um clima péssimo no elenco. O treino desta segunda foi adiado devido às complicações do comando e será realizado na parte da tarde.

Desde julho de 2020 no comando do time português, Jorge Jesus será substituído por Nélson Veríssimo, técnico do Benfica B. Ele será o comandante interino até o fim da temporada.

Confira a nota divulgada na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol".

