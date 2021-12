São Paulo negocia com Douglas Costa, em baixa no Grêmio, para a temporada de 2022

São Paulo busca um plano para conseguir arcar com o salário de Douglas. O atacante com passagem pela Seleção Brasileira tinha vencimentos que poderiam chegar a R$ 1,5 milhões mensais no Tricolor Gaúcho

O São Paulo está negociando com o atacante Douglas Costa para a próxima temporada. O jogador de 31 anos atuou pelo Grêmio em 2021 e ainda pertence à Juventus, da Itália.

Segundo o UOL Esporte, o São Paulo busca um plano para conseguir arcar com o salário de Douglas. O atacante com passagem pela Seleção Brasileira tinha vencimentos que poderiam chegar a R$ 1,5 milhões mensais no Tricolor Gaúcho, algo semelhante ao que Daniel Alves ganhava em sua passagem pelo clube do Morumbi.

O São Paulo terminou a última temporada em baixa, brigando para não cair até a penúltima temporada do Campeonato Brasileiro. O clube já se movimenta para buscar reforços, algo que Rogério Ceni vem pedindo publicamente.



O momento de Douglas não é dos melhores. Sua passagem pelo Grêmio foi marcada por lesões e polêmicas extracampo. Na última rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG, o jogador comemorou seu gol fazendo um sinal de "tchau" para a torcida gremista. Pelo clube, o atacante marcou três gols em 28 jogos.

O contrato de empréstimo do Douglas Costa com o Grêmio vai até junho de 2022. Seu contrato com a Juventus se encerra no mesmo período, mas em 2023.