Julio Casares confirma contratação do lateral direito Rafinha pelo São Paulo

O presidente do clube, Julio Casares, confirmou nesta segunda-feira o acerto do Tricolor com o lateral direito, que terá contrato de um ano de duração com possibilidade de extensão

Rafinha será jogador do São Paulo na temporada 2022. O presidente do clube, Julio Casares, confirmou nesta segunda-feira o acerto do Tricolor com o lateral direito, que terá contrato de um ano de duração com possibilidade de extensão.

"Acabamos de assinar contrato com o Rafinha. A condição técnica desse atleta é importante, a liderança dele também. É um jogador que estará à disposição no início da pré-temporada. O Rafinha é atleta do São Paulo Futebol Clube", disse em transmissão ao vivo no canal Arnaldo e Tironi.

"Salário está completamente adequado ao orçamento. Contrato de um ano, podendo seguir por mais um, com índices de aproveitamento e performance. Acredito muito neste atleta", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rafinha chega ao Tricolor após passagem pelo Grêmio. O jogador disputou 43 partidas e deu oito assistências pelo clube gaúcho.

Tags