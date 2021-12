Cruzeiro é comprado por Ronaldo Fenômeno

O Cruzeiro foi comprado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Neste sábado, 18, o presidente do clube, Sergio Santos Rodrigues, confirmou a venda por meio de live em seu perfil do Instagram.

A negociação foi concretizada um dia após mudança de estatuto da Raposa, ocorrida na sexta-feira, 17. Aprovada pela Assembleia Geral do time, a alteração permite a venda de até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), criada em dezembro.

“Alô, Nação Azul. O nosso fenômeno está de volta ao clube que o revelou para o mundo. Agora o Ronaldo está abrindo as portas do mundo para esse clube de novo. É um trabalho bem feito, costurado. E hoje estamos aqui assinando com o nosso acionista majoritário”, disse Sérgio na sede da XP Investimentos, em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ronaldo celebrou a negociação: “Feliz demais de ter concluído essa operação. Tenho muito a retribuir ao Cruzeiro. Quero levar ele onde ele merece estar. Temos muita ambição e trabalho pela frente e peço ao torcedor que se conecte novamente com o clube. Vamos precisar de toda união da torcida cruzeirense. Não temos nada o que comemorar por enquanto”.

Como jogador, Ronaldo foi revelado pelo Cruzeiro em 1993. Pelo clube mineiro, ele marcou 56 gols em 58 jogos antes de ser vendido para o PSV. Após passagem com ótimos números na Holanda, o atacante foi para o Barcelona e, aos 20 anos, se tornou o mais jovem melhor do mundo.

Bicampeão mundial pela Seleção, Ronaldo também vestiu as camisas de Internazionale, Real Madrid e Milan. O ex-jogador se aposentou em 2011, no Corinthians.

Tags