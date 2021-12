Fortaleza encaminha compras de Matheus Jussa e Marcelo Benevenuto

Leão inicia a movimentação no mercado para 2022 com a permanência de dois nomes importantes; clube deve divulgar transações em breve

O Fortaleza já se movimenta no mercado para 2022 e encaminhou as compras de Matheus Jussa e de Marcelo Benevenuto. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o Tricolor vai exercer a opção de compra do volante por R$ 1 milhão junto ao Oeste-SP, e já acertou os detalhes com o Botafogo-RJ para a compra do zagueiro. O clube deve divulgar as transações em breve.

Marcelo Benevenuto tem 25 anos e foi revelado pelo Botafogo-RJ. Chegou ao Tricolor no início da temporada por empréstimo do clube carioca. O zagueiro participou de 43 jogos, anotando quatro gols e sendo um dos pilares do Leão no ano.

Matheus Jussa, também de 25 anos, chegou do Oeste-SP por empréstimo, com opção de compra. O volante, que também fez partidas como zagueiro, se juntou ao elenco no início da temporada e acumulou 35 jogos e marcou um gol.

Segundo apurou o Esportes O POVO, o Fortaleza já pagou R$ 150 mil pelo empréstimo de Jussa até o fim deste ano e deve abater mais R$ 850 mil pela compra definitiva. Os valores da compra de Benevenuto ainda serão divulgados pelo Leão.

