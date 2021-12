Presidente do Ceará confirma interesse na contratação de Pablo, do São Paulo

Robinson de Castro define contratação de centroavante como prioridade, admite negociação pelo atacante do Tricolor Paulista, mas não descarta outros nomes, como o do argentino Jonathan Bauman, do Independiente del Valle-EQU

Em busca de um centroavante para 2022, o Ceará tem interesse na contratação do atacante Pablo, do São Paulo, para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo presidente Robinson de Castro, na noite dessa segunda-feira, 27, em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola no YouTube. O mandatário ressaltou que a negociação para trazer o atleta não é fácil, mas garantiu que a contratação de um camisa nove é prioridade na montagem do elenco alvinegro.

"A nossa maior carência e prioridade é a contratação de um camisa nove. O Pablo certamente é um atleta que nos interessa. Foi atleta do Tiago Nunes no Athletico. Nós temos condições de recuperar esse jogador para que ele volte a se destacar, tenha uma boa visibilidade e que possa voltar a ser um artilheiro. É um jogador que cairia como uma luva no nosso time, mas sabemos que a operação é muito difícil", disse.

Sobre o assunto Vendas de Arthur Cabral e Artur Victor podem movimentar os cofres do Ceará; veja detalhes

Robinson ressalta dificuldade no mercado por 9 para o Ceará: "Nossa maior busca"

Lesionado, Jael ficará sem atuar pelo Ceará por no mínimo seis meses

Robinson de Castro confirma negociação avançada do Ceará com Richard, do Corinthians

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ciente que a negociação com o atacante do Tricolor Paulista pode não ser concretizada, Robinson não descarta outros nomes no mercado e admitiu que o Alvinegro de Porangabuçu monitora o atacante argentino Jonathan Bauman, do Independiente del Valle-EQU. O centroavante de 30 anos foi artilheiro e campeão nacional no Equador na última temporada. Foram 28 gols marcados em 41 jogos.



"Estamos vendo o mercado Sul-Americano. Temos analisado e visto alguns atletas. Mas os bons jogadores são caros. O mercado é dolarizado lá também. Temos visto o Bauman, assistido alguns jogos dele. Estamos avaliando, mas ainda não batemos o martelo em relação a um camisa nove", comentou o presidente alvinegro.

Tags