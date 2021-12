Fluminense anuncia a contratação do volante Felipe Melo

Nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou a contratação de Felipe Melo, com vínculo válido até dezembro de 2023. O volante de 38 anos, que estava no Palmeiras desde 2017, vai usar a camisa número 52, em alusão à conquista da Copa Rio de 1952 pelo Tricolor Carioca.

O Verdão optou por não renovar o contrato com Felipe Melo para a temporada de 2022. Com a camisa alviverde, o jogador conquistou um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista e duas Copas Libertadores.

Sobre o assunto Bragantino, Fluminense e América-MG se classificam à Libertadores

O Fluminense será a quarta equipe que Felipe Melo defenderá no futebol Brasileiro. Além do Palmeiras, foi revelado pelo Flamengo em 2001, tendo participado das conquistas do Carioca e da Copa dos Campeões daquele ano. No Cruzeiro, levantou as taças do Brasileirão, Copa do Brasil e do Mineiro, todas em 2003. Por último, no Grêmio, em 2004, não teve muito sucesso, já que o clube foi rebaixado na época.

Além disso, Felipe Melo defendeu diversos clubes no futebol europeu. O volante passou por Mallorca, Almería e Racing Santander na Espanha, Fiorentina, Juventus e Inter de Milão na Itália, e pelo Galatasaray da Turquia.

Também teve passagem pela Seleção Brasileira, entre 2009 e 2010. Fez parte do elenco comandado por Dunga na Copa do Mundo da África do Sul.

