Santos sonda Alef Manga, mas trava no valores do investimento pelo atacante

O Santos buscou informações sobre o atacante Alef Manga, mas a negociação não avançou. O interesse foi inicialmente publicado pelo Diário do Peixe.

Alef se destacou pelo Goiás na campanha do acesso da Série B para a A, com 10 gols, e pertence ao Volta Redonda, do Rio de Janeiro. O Esmeraldino não exerceu a opção de compra de 50% dos direitos econômicos por R$ 1,5 milhão.

Agora, o Voltaço quer mais. E o Peixe não tem condição de pagar.

"(R$ 1,5 milhão) é o valor que o Goiás tinha para fazer a opção de compra no prazo que já expirou. Agora temos algumas sondagens do exterior com valores diferentes", disse Leonardo Dinelli, o Zada, que é gerente de futebol do Volta Redonda, à Gazeta Esportiva.

Alef Manga nunca escondeu o desejo de voltar ao Santos. Ele passou pela base do Peixe e nasceu em Santos, onde passa as férias neste momento. A estreia como profissional foi no Jabaquara, também da Baixada Santista.

Alef e seus representantes priorizam o Peixe, mas o valor pedido pelo Volta Redonda inviabiliza qualquer avanço na negociação. O atacante, que pode atuar como ponta ou centroavante, tem 27 anos e já jogou pelo Bandeirante, Cascavel, Maringá, Oliveirense (POR), Resende e Coruripe.