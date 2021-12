Técnico Abel Ferreira permanece no Palmeiras, confirma presidente do clube

Em pouco mais de um ano, Abel conquistou duas vezes a Libertadores, além da Copa do Brasil na temporada passada. O grande entrave para a manutenção do treinador era o desgaste pela distância para sua família

Leila Pereira concedeu sua primeira como presidente do Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. Um dia após ser apossada, a mandatária confirmou a permanência de Abel Ferreira como treinador do Verdão em 2022.

"O nosso técnico bicampeão da Libertadores fica no Palmeiras. Ele tem contrato até o final de 2022, com a possibilidade de renovar até 2023. Então, confirmo que o nosso técnico Abel permanece conosco, cumprindo o seu contrato. Isso sempre foi o desejo da presidência, mas também preciso do desejo do técnico. Tenho certeza que ele está muito feliz no Palmeiras, assim como os nossos milhões de torcedores", disse a presidente.

Na sequência, Leila também revelou que Anderson Barros, diretor de futebol, renovará com o Alviverde. O contrato do executivo é válido apenas até o final deste ano.



"(O Anderson) permanece conosco. Toda a nossa comissão, diretoria e staff de futebol, todos permanecerão. Como pode ser alterar uma equipe tão vencedora? O que nós queremos são pessoas competentes, que lutem juntas por um Palmeiras vitorioso", afirmou.

Em pouco mais de um ano, Abel conquistou duas vezes a Libertadores, além da Copa do Brasil na temporada passada. O grande entrave para a manutenção do treinador era o desgaste pela distância para sua família, além do cansaço causado pelo calendário brasileiro.

Barros vem sendo fundamental para a execução do planejamento do Palmeiras para 2022. O diretor vem atuando na linha de frente nas negociações pelos reforços para a próxima temporada. Até o momento, o Verdão já anunciou o meio-campista Eduard Atuesta e o goleiro Marcelo Lomba.

Leila foi empossada na noite desta quinta-feira, iniciando o seu mandato de três anos. A presidente da Crefisa concorreu com uma chapa única, tendo apenas que cumprir os ritos burocráticos previstos no estatuto do clube.

