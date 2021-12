Com venda encaminhada, Fortaleza pagará mais de R$ 4 milhões para comprar Benevenuto

O Fortaleza desembolsará cerca de R$ 4,5 milhões para comprar em definitivo do zagueiro Marcelo Benevenuto, que tem contrato com o Botafogo até 2023. A informação sobre os valores da negociação foi divulgada inicialmente pelo "Canal do Medeiros" e confirmada pelo Esportes O POVO.

Na segunda-feira, 13, o Esportes O POVO antecipou a informação de que a compra do jogador já estava encaminhada e a permanência do zagueiro tratada como certa pela diretoria do Tricolor do Pici. Em 2021, Benevenuto foi um dos principais destaques do Fortaleza. Ele defendeu o Leão cedido por empréstimo pelo Botafogo até o fim deste ano.

O zagueiro participou de 43 jogos pelo time cearense, sendo 34 partidas disputadas e quatro gols marcados na Série A. Conforme os dados do Sofascore, Benevenuto lidera duas estatísticas: cortes e interceptações por jogo, com 4,8 e 1,6, respectivamente. o atleta ainda foi o terceiro do elenco tricolor com a maior porcentagem de passes certos, com 86%.

