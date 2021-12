Na mira do Flamengo, Carlos Carvalhal diz que saída depende dos dirigentes do Braga

O Flamengo inicia nesta semana a busca por um novo técnico. Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Portugal para se reunir com alguns treinadores. Um dos favoritos da diretoria é Carlos Carvalhal. No entanto, o treinador está no Braga e afirmou que uma saída depende dos dirigentes do clube português.

"Tenho contrato com Braga. Já tive várias abordagens, não sei se tiveram sequência ou não, mas qualquer acordo terá que passar pelo Braga, estou nas mãos do meu presidente. Estou focado no meu trabalho e no jogo de amanhã. Creio que os jogadores também", disse.

"São questões laterais, notícias que umas são verdade, outras especulações. Faz parte, tem que saber lidar com isso e os jogadores são profissionais, estão focados na tarefa e não se agitam por uma ou outra notícia que possa sair", completou o treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carvalhal ainda afirmou que no momento está focado somente no Braga. "Para sair de um clube que é a minha pele e a minha casa só se o clube entender que pode fazer um bom negócio ou que não devo continuar ao serviço do clube. Estou cumprindo meu contrato, fazendo o meu melhor", declarou.

Tags